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В Вооруженных силах России привили от коронавируса более 650 тыс. человек

Министр обороны Сергей Шойгу заверил, что в ВС "вспышек этого инфекционного заболевания не допущено"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы России получили свыше 700 тыс. доз вакцины против новой коронавирусной инфекции, уже привиты более 650 тыс. военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Вакцинация против COVID-19 находится на особом контроле. С начала прививочной кампании в армию и на флот было поставлено более 700 тыс. доз препарата, вакцинированы свыше 650 тыс. военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала", - сказал Шойгу во вторник на заседании коллегии министерства обороны РФ.

Он подчеркнул, что "все мероприятия, проводимые министерством обороны, проходят с соблюдением мер профилактики новой коронавирусной инфекции".

"В Вооруженных силах вспышек этого инфекционного заболевания не допущено. Выздоровели 99 процентов заболевших", - добавил министр обороны РФ.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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