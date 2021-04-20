Шойгу вручил госнаграды военным медикам, внесшим особый вклад в борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил государственные награды военным медикам, которые внесли особый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Торжественная церемония состоялась во вторник в ходе заседания коллегии Минобороны России.

Указом президента РФ Владимира Путина главный терапевт Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко полковник медицинской службы Сергей Чернов удостоен звания Героя Труда Российской Федерации.

Орденами Пирогова награждены заместитель начальника Центрального военного клинического госпиталя им. П. В. Мандрыка по медицинской части полковник медицинской службы Алексей Демьяненко и начальник филиала Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского полковник медицинской службы Виктор Сторожилов.