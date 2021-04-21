Российско-пакистанские учения "Дружба-2021" пройдут на полигоне Краснодарского края

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апреля. /ТАСС/. Совместное российско-пакистанское учение "Дружба-2021", проходящее ежегодно, состоится в сентябре 2021 года на территории Краснодарского края, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"В Исламабаде состоялась первая планирующая конференция представителей Вооруженных сил Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан по вопросам подготовки и проведения шестого совместного российско-пакистанского военного учения "Дружба-2021". Учение "Дружба-2021" пройдет в сентябре 2021 года на территории полигона Молькино Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.

В рамках учения военнослужащие России и Пакистана обменяются опытом в части уничтожения незаконных вооруженных формирований и выполнения прочих задач в части контртеррористических операций.

"Военнослужащие двух стран обменяются опытом и отработают взаимодействие при выполнении широкого спектра задач. В частности, в ходе контртеррористической операции, при ведении разведывательно-поисковых и засадных действий для обнаружения и уничтожения незаконных вооруженных формирований в условиях широкого применения противником самодельных взрывных устройств", - уточнили в пресс-службе ЮВО.

В учении планируется задействовать около 100 военнослужащих Вооруженных сил Пакистана и порядка 100 военнослужащих ЮВО.