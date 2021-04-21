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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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Путин: доля современного оружия в ядерной триаде России превысит 88% в 2021 году

К 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76%, сообщил президент

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Доля современного вооружения и военной техники в ядерной триаде России (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы) составит более 88% в этом году.

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Об этом заявил в среду президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

"К 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76%, это очень хороший показатель. А в ядерной триаде уже в этом году превысит 88%", - сказал он.

Президент отметил, что совершенствование и качественное укрепление Вооруженных сил России идет постоянно. "В том числе особое внимание предстоит уделить развитию военного образования. Сделать этого как на основе военных учебных заведений, так и на базе военных учебных центров при гражданских вузах", - пояснил он.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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