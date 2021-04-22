Российские войска проведут масштабные межвидовые учения в Крыму

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Межвидовые учения с привлечением боевых кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также подразделений ВДВ, ВВС и ПВО пройдут на полигоне Опук в Крыму в рамках контрольной проверки ВС РФ.

По данным Минобороны России, 22 апреля на крымском полигоне Опук пройдет основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которые проводились в рамках внезапной проверки боеготовности.

"В практических действиях войск примут участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск", - сказали в министерстве.

Там рассказали, что накануне войска были переброшены в районы сосредоточения, группировка кораблей Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии вышли в район проведения учения, развернуты силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов.

Полигон находится на удалении 60 км от Феодосии и 40 км от Керчи. Его возможности позволяют отрабатывать задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны "противника", осуществлять высадку морского десанта до двух батальонов морской пехоты одновременно, выполнять стрельбы по береговым целям корабельными артиллерийскими комплексами, а также задействовать оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

Контрольная проверка за зимний период обучения проводится во всех военных округах и на Северном флоте, включая районы Крайнего Севера, Курильские острова и Камчатку.

В общей сложности в апреле в ВС РФ будет проведено свыше 4 тыс. учений различного масштаба.