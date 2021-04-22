Российские миротворцы в Карабахе провели колонну с 200 тоннами гуманитарного груза

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российские миротворцы провели 14-ую по счету колонну с 200 тоннами гуманитарного груза в Кельбаджарский район Азербайджана. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.

"Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения, восстановления социальных объектов и жилых домов четырнадцатая российская колонна Центра гуманитарного реагирования, состоящая из 17 военных автомобилей "Камаз" и машин сопровождения, проследовала по маршруту Мадагиз - Кельбаджар и обеспечила доставку около 200 тонн груза в Кельбаджарский район", - сообщили в ведомстве.

В том числе были доставлены строительные материалы и оборудование для восстановления систем электроснабжения, уточняется в сообщении.

Всего при содействии российских миротворцев тринадцатью колоннами автомобильной техники было перевезено около 2 400 тонн грузов.

Как отмечается в сообщении, содействие было оказано азербайджанской стороне на основе условий трехстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана от 9 ноября прошлого года.

В соответствии с договоренностями между президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении, с 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня в Нагорном Карабахе. Для контроля за его соблюдением в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент РФ, основу которого составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа.