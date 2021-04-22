В Северном ПКБ рассчитывают, что ракеты "Циркон" выведут ВМФ РФ на новый уровень

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Испытываемые в настоящее время гиперзвуковые ракеты "Циркон" после принятия на вооружение выведут ВМФ России на совершенно новый уровень. Об этом в интервью ТАСС в связи с отмечаемым 22 апреля 75-летием Северного проектно-конструкторского бюро (СПКБ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) сообщил генеральный директор предприятия Андрей Дьячков.

"Циркон" - это наш сегодняшний козырь на очень серьезную перспективу. Характеристики этого комплекса пока еще никто не смог превзойти. Сегодня он выводит наш флот на совершенно новый уровень", - сказал Дьячков.

По его оценке, еще долгое время корабли с ракетным вооружением "будут оставаться основной составляющей всех военных флотов мира". "Вопрос заключается в том, каким оружием, какими комплексами мы будем оснащать корабли, создаваемые для ВМФ РФ и которые, по сути, являются для них платформами, носителями вооружения", - отметил он.

Дьячков напомнил, что в 2020 году с борта спроектированного СПКБ фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" был произведен первый успешный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон". "Флот постоянно развивается, в том числе и за счет принятия на вооружение новых комплексов вооружения, а это означает, что в будущем боевые корабли будут иметь совершенно новые качества, нежели сегодня", - уверен он.