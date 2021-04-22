Шойгу решил завершить внезапную проверку в Южном и Западном военных округах

ПОЛИГОН ОПУК /Крым/, 22 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, потому что все поставленные цели достигнуты.

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны, - сказал Шойгу в четверг в Крыму на совещании об итогах действий войск ЮВО и ВДВ в ходе внезапных проверок. - В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах".

Глава ведомства поставил задачу "Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск".

Шойгу приказал до 1 мая текущего года вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России. "До 1 мая 2021 года вернуть личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, седьмой, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации", - приказал Шойгу в четверг на совещании в Крыму.

По итогам совещания он поручил командующим войсками военных округов "детально спланировать возвращение войск в пункты постоянной дислокации". "При этом обеспечить выполнение требований мер безопасности и не допустить происшествий в пути следования", - отметил министр.

Кроме того, он отметил, что технику и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые предусмотрено задействовать в стратегических учениях "Запад-2021", надо разместить в полевых парках на полигоне Погоново, организовать их обслуживание и надежную охрану. Также требуется "провести разбор внезапных проверок во всех звеньях управления, составить план устранения недостатков и приступить к их реализации", - сказал министр. Он распорядился поощрить всех отличившихся в ходе учений и тренировок военнослужащих.