Минобороны опубликовало архивные данные о преступлениях немцев в отношении своих союзников

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало архивные документы о подвиге советских солдат при освобождении Венгрии, а также о военных преступлениях немецких войск в отношении своих союзников венгров.

"Минобороны России в рамках проекта "Без срока давности" публикует мультимедийный раздел "Венгрия помнит, не сможет забыть" на основе исторических свидетельств из фондов Центрального архива Минобороны России, посвященный сохранению исторической памяти о героических подвигах воинов Красной армии, павших за свободу и независимость Венгрии", - сообщили журналистам в военном ведомстве.

Мультимедийный раздел содержит документы из фондов Центрального архива министерства обороны: журналы боевых действий, учетные карточки воинских захоронений, именные списки погибших, наградные листы героев войны, документы об отношении местного населения к бойцам Красной Армии и о помощи советского руководства венгерскому народу.

Преступления фашистов в Венгрии

Обнародованные документы свидетельствуют о преступлениях немецких войск в союзной им Венгрии.

В частности, представлено обращение начальника Генерального штаба Венгерской Армии генерал-полковника Яноша Вёрёша от 5 ноября 1944 года к венгерским солдатам и народу. Оно приведено в разделе как на венгерском, так и на русском языках: "Я сам видел, что в городах и селах, занятых русскими, население живет также, как и раньше, и русские не причиняют ему никакого ущерба. Немцы втянули нас в кровопролитную войну против воли народа. <...> Превратили нашу страну в плацдарм для обороны Германии. Они уничтожают наше народное добро и все, что возможно, вывозят на своих грузовиках".

Отступая, немецкие войска не жалели мирное венгерское население. В акте от 2 марта 1945 года о преступлениях немецких захватчиков в отношении мирного населения говорится, что зимой 1945 года в подвальных помещениях Государственной венгерской клиники в Будапеште было обнаружено свыше пятисот пронумерованных трупов. Большинство из них - евреи и венгерские рабочие. Были среди них и убитые дети, в том числе грудные. По словам служащих клиники, людей расстреливали на улицах и свозили сюда как подобранные трупы. Все это в медучреждении оформлялось как "несчастные случаи".

Согласно опубликованным документам, немецкая армия в венгерской столице занималась мародерством. "Немцы и салашисты (сторонники Ференца Салаши - лидера прогерманского марионеточного правительства Венгрии) бесчинствуют в городе, грабят квартиры и магазины, расстреливают и вешают много жителей якобы за дезертирство и помощь противнику. На некоторых улицах трупы повешенных висят по несколько дней", - говорится в опубликованных донесениях 2-го Украинского фронта.

Венгры против нацизма

В информационной сводке политического управления 2-го Украинского фронта от 14 ноября 1944 приводятся сведения об отношении местных жителей к немцам: "60 процентов населения всей душой ненавидят немцев и ждут прихода русских, как избавления от мук. Рабочие Будапешта явно симпатизируют русским". Этот же документ свидетельствует, что нацисты безжалостно мстили венграм за нежелание воевать на их стороне. "Немцы жестоко наказывают тех солдат, которые отказываются стрелять в русских. Таких солдат они расстреливают. Большинство солдат думало прежде всего о том, как избежать столкновения с русскими", - свидетельствовал венгерский боец Ференц Тот, протокол допроса которого опубликован в разделе.

Документы показывают, что немецкое командование применяло специальную тактику, чтобы вынудить венгерские войска продолжать сопротивление, фактически зажав их между порядками своих сил. "В первые же дни нашего наступления венгерские части в первой линии были заменены немецкими или поставлены между немецкими частями", - говорится на страницах журналов боевых действий 2-го и 3-го Украинских фронтов.

Подвиг советского солдата

В боях за освобождение Венгрии Советский союз потерял около 140 тыс. военнослужащих, 80 тыс. из которых погибли в ходе освобождения Будапешта.

Советские солдаты спасали памятники венгерской истории от подрыва отступающими немецкими войсками, за что снискали уважение местных жителей. В городе-крепости Заласентгроте до сих пор стоит каменный мост, названый "Мостом Хатамова". "На прикрепленной к нему памятной табличке написано, что этот мост был заминирован немецкими войсками и что воин Красной Армии Х. Хатамов ценой собственной жизни предотвратил подрыв этого стратегического объекта и памятника истории", - говорится в документах.

Советская армия заслужила уважение у местного населения еще и тем, что корректно относилась к бывшим противникам в войне. "Сохранить без изменения все существующие в этих районах венгерские органы власти и существующую в Венгрии систему экономического и политического устройства. Исполнению религиозных обрядов не препятствовать, церквей и молитвенных домов не трогать. Объявить во всеобщее сведение, что все личные и имущественные права венгерских граждан и частных обществ, а также принадлежащая им частная собственность находятся под охраной советских военных властей", - говорится в опубликованном постановлении Государственного комитета обороны СССР.

После войны СССР оказывал действенную помощь венгерскому населению и государству, о чем рассказывается на страницах венгерских газет того времени. В материалах приводятся слова благодарности граждан, сообщения о приходе товаров первой необходимости, продуктов питания, техники и других необходимых вещей. "Как победитель советы могли бы пользоваться своими правами. Они, однако, ответили на наши безумные действия таким красивым жестом, что наши люди и рассчитывать на это не смели бы", - заявил Зольтан Ваш, бургомистр Будапешта, через газету Vilag (Свет) от 22 июня 1945 года.

Цель проекта "Без срока давности" - сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР - жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. Проект развивается в трех направлениях: архивно-исследовательское, поисковое (с передачей результатов работы в следственные органы) и просветительское.