Совфед одобрил закон о проверке отсрочек от призыва по состоянию здоровья

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о проверках правильности предоставления гражданам отсрочки от призыва на военную службу по состоянию здоровья и проведении контрольного медосвидетельствования.

Закон устанавливает, что правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности по состоянию здоровья проверяется путем изучения их личных дел и медицинских документов. Проверка будет проводиться призывной комиссией субъекта РФ в порядке, установленном положением о военно-врачебной экспертизе.

"В случае выявления нарушений в правильности предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья... вынесенных в рамках работы призывной комиссии, по решению призывной комиссии субъекта РФ проводится контрольное медицинское освидетельствование указанных граждан", - указано в документе.

На контрольное медосвидетельствование также будут направляться граждане, которые не согласны с заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования.

Ранее в правительстве РФ сообщали, что принятие закона снизит коррупционные риски при проведении медицинского освидетельствования призывников.