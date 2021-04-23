Свыше 300 единиц техники парадного расчета передислоцируют в Москву в ночь на 24 апреля

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Более 30 экипажей военной автоинспекции обеспечат безопасность передислокации свыше 300 единиц военной техники парадного расчета из Алабина в Нижние Мневники. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны России.

"С 23 на 24 апреля более 30 экипажей сопровождения военной автомобильной инспекции обеспечат безопасность дорожного движения при передислокации механизированной колонны парадного расчета из подмосковного Алабина во временный технический парк в Нижних Мневниках в Северо-Западном округе Москвы", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве уточнили, что в Москву "будут передислоцированы более 300 единиц гусеничной, колесной военной и вспомогательной техники, перевозящей необходимое материально-техническое имущество". Там рассказали, что работа по обеспечению безопасности дорожного движения будет проводиться со столичным управлением ГИБДД ГУ МВД России. Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что на всем пути следования техники движение будет перекрываться, а парковка - запрещаться.

По данным Минобороны, движение техники начнется в 22:00. Маршрут движения пройдет по трассе А-107, Минскому шоссе, Можайскому шоссе, Рублевскому шоссе, Осенней и Крылатской улицам до Нижних Мневников.

В составе механизированной колонны пройдут бронетранспортеры "Бумеранг", бронированные автомобили "Тайфун", боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", зенитного ракетного комплекса С-400, ракетного комплекса "Искандер-М" и другие.

Как сообщили журналистам в военном ведомстве, в Нижних Мневниках уже подготовлена площадка для размещения техники: оборудованы тенто-мобильные укрытия с развернутыми пунктами мойки, покраски, обслуживания и ремонта военной техники. Кроме того, на территории парка оборудованы склады военно-технического имущества и горюче-смазочных материалов.