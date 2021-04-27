Российским военным удалось добиться прекращения огня в городе Эль-Камышлы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Российскому Центру по примирению враждующих сторон в Сирии удалось добиться прекращения огня и стабилизировать обстановку в провинции Хасеке, где произошел конфликт между арабским и курдским населением. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Центра контр-адмирал Александр Карпов.

"Российская сторона продолжает прилагать усилия к разрешению кризисной ситуации в городе Эль-Камышлы провинции Хасеке, где произошел конфликт между арабским и курдским населением. Усилиями Центра по примирению враждующих сторон удалось добиться прекращения огня и стабилизировать обстановку", - сказал он. По его словам, российская военная полиция при поддержке армейской авиации ВКС России проводит патрулирование районов города.

Карпов рассказал, что организовано возвращение в свои дома местных жителей. "27 апреля в район Эт-Тай вернулись около 1 тыс. человек", - сообщил он.

Уличные бои между курдами и отрядами Сил национальной обороны (СНО), воюющими на стороне сирийской армии, шли с 20 апреля.

Как сообщила во вторник газета Asharq al-Awsat, после прекращения перестрелок беженцы начали постепенно возвращаться в городские кварталы. По сведениям очевидцев, в рядах курдских формирований и среди бойцов проправительственных сил есть убитые и раненые, однако их численность не приводится. Пострадали также несколько мирных жителей.