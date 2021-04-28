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В России разрабатывают новейшую многоцелевую парашютную платформу для ВДВ

Она предназначена для десантирования военной техники и грузов полетной массой до 18 тонн, рассказал начальник управления воздушно-десантной подготовки Командования ВДВ полковник Владимир Кваш

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Новейшая многоцелевая парашютная платформа УМПП повышенной грузоподъемности разрабатывается в интересах Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил начальник управления воздушно-десантной подготовки Командования ВДВ полковник Владимир Кваш.

"В связи с перевооружением ВДВ на новые виды боевой техники на колесной базе создается унифицированная многоцелевая парашютная платформа УМПП, предназначенная для парашютного десантирования военной техники и грузов полетной массой до 18 тонн", - сказал Кваш.

По его словам, параллельно ведутся разработки управляемых грузовых парашютных систем различной грузоподъемности для парашютного десантирования грузов в назначенный район с высокой точностью.

Сейчас также принимается на вооружение парашютно-грузовая система ПГС-1500 для десантирования грузов полетным весом до 1 500 кг из военно-транспортных самолетов типа Ил-76, добавил Кваш.

Продолжается поставка в ВДВ РФ и новейших средств десантирования бронетехники. "В этом году в Воздушно-десантных войсках планируется обеспечить новыми средствами десантирования еще два парашютно-десантных батальона на БМД-4М", - сообщил Кваш.

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