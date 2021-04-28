Корабль противоминной обороны "Петр Ильичев" спустили на воду в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Корабль противоминной обороны проекта 12700 "Петр Ильичев" спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Петербурге, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Мы все вместе спускаем новый корабль. <...> Отличный корабль, корабли этого проекта уже показали себя в море очень хорошо <...>", - сказал главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов. Он отметил, что проект 12700 "Александрит" будет продолжен.

По традиции, перед спуском на воду корабль был освящен. Во время спуска также прогремел салют.

"Петр Ильичев" заложен в июле 2018 года и является пятым серийным (шестым по счету) кораблем проекта 12700 "Александрит", строительство идет по заказу ВМФ РФ. Проект 12700 разработан Центральным морским конструкторским бюро (ЦМКБ) "Алмаз" (входит в ОСК). Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые возможно обнаруживать как в воде, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами применяются различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.