Иностранным военным атташе показали возможности ЗРК С-400 под Астраханью

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российские военные продемонстрировали военным атташе из 52 государств боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" на полигоне Ашулук в Астраханской области. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Как рассказали в военном ведомстве, около 80 представителей военно-дипломатического корпуса из 52 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки, аккредитованных в России, посетили полигон Ашулук Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил в Астраханской области.

"Офицерам иностранных государств продемонстрировали боевые возможности зенитных ракетных комплексов дальнего действия С-400 "Триумф", а также зенитных ракетно-пушечных комплексов ближнего действия "Панцирь-С" по обнаружению и уничтожению учебных воздушных целей", - сказали в министерстве.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что в ходе розыгрыша тактического эпизода, состоящего из трех этапов, иностранным военным атташе были продемонстрированы особенности организации противовоздушной обороны по отражению ракетно-авиационного удара условного противника. "Боевые расчеты ЗРК С-400 и ЗРПК "Панцирь-С" обнаружили и уничтожили все ракеты-мишени, имитирующие аэродинамические, оперативно-тактические, тактические баллистические цели, крылатые ракеты, а также наземные цели", - подчеркнули в Минобороны.

Как рассказали в военном ведомстве, накануне иностранным офицерам рассказали об особенностях деятельности центра и ознакомили военных атташе зарубежных стран со спецификой и возможностями подготовки иностранных военнослужащих по специальностям противовоздушной обороны в Ярославском высшем военном училище ПВО.

Министерство обороны Российской Федерации регулярно приглашает представителей военно-дипломатического корпуса зарубежных государств на различные мероприятия. В 2020 году иностранные военные дипломаты посетили более 20 мероприятий. Как подчеркнули в военном ведомстве, данное мероприятие является плановым и проводится с целью повышения транспарентности деятельности ВС РФ.