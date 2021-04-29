Летчики России и Сирии начали подготовку ко Дню Победы на авиабазе Хмеймим

"Для уровня и класса наших летчиков нет никаких сложностей, они проходят в парадных расчетах не впервые. Я думаю, не составит труда осуществить все мероприятия для подготовки качественного прохождения в парадном строю. [Они] участвовали в парадах, но дома, на родной земле. В Сирийской Арабской Республике - впервые", - рассказал он.

В парадном строю со скоростью 180 км/ч на высоте 100 метров над авиабазой прошли вертолеты армейской авиации Ка-52, Ми-35, Ми-8АМТШ, сирийские вертолеты "Газели" и Ми-24. Российская военно-транспортная авиация Ан-26, Ил-20, Ан-72 двигалась со скоростью 350 км/ч на высоте 200 метров. На высоте 500 метров со скоростью 500 км/ч пролетели самолет Ил-76 и два истребителя МиГ-29, за ними два истребителя-бомбардировщика Су-34. Следом со скоростью 600 км/ч на высоте 200 метров двигались пары фронтовых бомбардировщиков Су-24М, истребители Су-35С, завершили пролет два Миг-29.

"Парадный строй открывает самолет Ан-26, потому что он по своим скоростным характеристикам подходит лучше всего. Равняясь на него, проще держать интервал и дистанцию", - пояснил Петров.

Строй вертолетов

В свою очередь пилот вертолета Ми-35 Александр Смирнов рассказал, как прошли первые тренировки российских летчиков на земле. "Мы встаем друг за другом и ходим пешком, как мы будем летать в воздухе. После этого, когда проходит "пеший - полетному", проходит контроль готовности - это знание авиационной техники, знание своих действий, что ты будешь делать, кто и где будет находиться, когда будет находиться", - уточнил он.

По его словам, вертолеты пролетят над авиабазой с интервалом в 30 секунд.

Следом за российскими будут двигаться сирийские вертолеты. "Нам очень приятно лететь в одном строю с российскими летчиками, тем более в такой праздничный день. Сейчас отрабатываем все нюансы совместных действий в воздухе, порядок построения и пролета. Мы тоже хотим показать всем наше мастерство. Это будет грандиозное зрелище", - сказал генерал ВВС Сирии, участник парадного строя Хамид Ибн Аббас.

Тяга двигателей

Помощник командира Ан-72 Иван Алексеев рассказал, что сложнее всего соблюсти временные интервалы и интервалы по расстоянию. "В данном случае расстояние было между нами 4 км - между самолетами - и 30 секунд по времени. Это самое сложное, так как самолеты имеют различную тягу двигателей, различные летные характеристики", - пояснил он.

Первая репетиция, по его словам, прошла успешно. "Время выхода на точку показа было выдержано вплоть до одной секунды благодаря профессионализму нашего экипажа. Так как участвовали в подобных мероприятиях уже не в первый раз, данный экипаж принимал участие в параде 9 мая над Красной площадью, это позволило набраться опыта и показать его здесь, на территории Сирии", - сказал он.

Летчик отметил, что подготовка ко Дню Победы на авиабазе Хмеймим и в Москве практически не имеет отличий. "Ответственность одинаково большая как здесь, так и там. Что там на нас смотрят люди, что здесь на нас смотрят люди. Наша задача: вовремя выйти на точку показа", - добавил Алексеев.