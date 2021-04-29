Шойгу вручил награды победителям премии "Армеец года - 2021"

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил в четверг в военном ведомстве награды победителям премии "Армеец года - 2021". Премия должна была вручаться в 2020 году в юбилей московской Олимпиады-80, однако мероприятие отменилось в связи с пандемией.

Министр обратился со словами благодарности к присутствующим ветеранам ЦСКА, которые заработали золото той Олимпиады. "Спасибо вам за тот праздник и за все то, что вы сделали тогда, за ваши победы. Еще раз поздравляю с днем рождения ЦСКА и юбилеем тех самых Игр".

Как сказали в Минобороны, в течение месяца на странице ЦСКА в "ВКонтакте" проходило онлайн-голосование, позволившее определить победителей в десяти номинациях премии "Армеец года": "Лучший действующий спортсмен по олимпийским видам спорта", "Лучшая действующая спортсменка по олимпийским видам спорта", "Лучший спортсмен по неолимпийским видам спорта", "Лучшая спортсменка по неолимпийским видам спорта", "Тренер года", "Детский тренер года", "Восходящая звезда (девушка)", "Восходящая звезда (юноша)", "Спортивная династия", "Лучшая команда года". В трех специальных номинациях - "Спортивный подвиг", "Хранитель традиций" и "За преданность клубу" - победители были выбраны в ходе заседания созданной спортивной комиссии.

Победителями в номинации "Спортивная династия" стали трехкратный серебряный призер Олимпийских игр по санному спорту, четырехкратный чемпион Европы Альберт Демченко и его дочь - бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы, победитель и призер этапов Кубка мира Виктория Демченко.

Лучшими действующими спортсменом и спортсменкой по олимпийским видам спорта в 2021 году признаны двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы по дзюдо, серебряный призер Универсиады Мадина Таймазова, чемпион мира по скалолазанию, чемпион Европы, бронзовый призер Всемирных игр в боулдеринге Алексей Рубцов.

В номинации "Хранитель традиций" в год 98-летия ЦСКА победил участник Великой Отечественной войны, начальник ЦСКА 1976-1982 годов, почетный член президиума "Совета ветеранов спорта ЦСКА" Иван Покусаев.