Минобороны раскрыло уникальные архивы о действиях Красной армии при штурме Берлина

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Минобороны России впервые опубликовало уникальные архивные документы о заключительном этапе Берлинской наступательной операции, в которых в том числе упоминаются малоизвестные факты о действиях Днепровской флотилии во время штурма города.

"Счастливее дня не было": ветераны говорят об окончании войны и параде 24 июня 1945 года

"В разделе на сайте военного ведомства впервые опубликованы малоизвестные боевые документы участвовавшей в штурме Берлина Днепровской флотилии. Организационно она была включена в состав 5-й ударной армии", - сообщили в ведомстве.

Как отмечается в журнале боевых действий флотилии, за период от 14 апреля по 3 мая 1945 года она внесла существенный вклад в преодоление водных преград во время наступления на Берлин. "Отряд полуглиссеров (в количестве 10 единиц) 1-й бригады речных кораблей, переброшенный на автомашинах в район Карлхорст, с 23 апреля по 25 апреля 1945 года оказал содействие 9-му стрелковому корпусу 5-й ударной армии при форсировании реки Шпрее", - говорится в документе.

Эта операция показала острую необходимость использования кораблей флотилии во время штурма оборонительных прибрежных укреплений. "Опыт проведения операции указывает на настоятельную необходимость привлечения средств флотилии при форсировании частями Красной армии водных рубежей", - подчеркивается в журнале.

Из ходатайства командующего флотилией контр-адмирала Григорьева становится известно, что за короткое время на речных кораблях под шквальным огнем противника удалось переправить через Шпрее целую дивизию. "Корабли 1-й бригады флотилии с 24 апреля по настоящее время действуют в составе 5-й ударной армии в черте города Берлина. За время своей боевой работы корабли под сильным огнем противника переправили через реку Шпрее одну дивизию из состава 9-го стрелкового корпуса 5-й армии, заслужив высокую оценку командиров", - отмечается в ходатайстве контр-адмирала Григорьева.

Впоследствии за успехи в осуществлении штурма укреплений на реке Шпрее 1-й бригаде флотилии было дано наименование "Берлинская".

Штурм Берлина

В документах также приводятся различные свидетельства того, каким тяжелым и кровопролитным был штурм немецкой столицы. Наиболее широкую картину дает журнал боевых действий 5-й ударной армии, которая сыграла решающую роль в прорыве обороны Берлина.