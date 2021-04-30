Минобороны раскрыло уникальные архивы о действиях Красной армии при штурме Берлина

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Минобороны России впервые опубликовало уникальные архивные документы о заключительном этапе Берлинской наступательной операции, в которых в том числе упоминаются малоизвестные факты о действиях Днепровской флотилии во время штурма города.
"В разделе на сайте военного ведомства впервые опубликованы малоизвестные боевые документы участвовавшей в штурме Берлина Днепровской флотилии. Организационно она была включена в состав 5-й ударной армии", - сообщили в ведомстве.
Как отмечается в журнале боевых действий флотилии, за период от 14 апреля по 3 мая 1945 года она внесла существенный вклад в преодоление водных преград во время наступления на Берлин. "Отряд полуглиссеров (в количестве 10 единиц) 1-й бригады речных кораблей, переброшенный на автомашинах в район Карлхорст, с 23 апреля по 25 апреля 1945 года оказал содействие 9-му стрелковому корпусу 5-й ударной армии при форсировании реки Шпрее", - говорится в документе.
Эта операция показала острую необходимость использования кораблей флотилии во время штурма оборонительных прибрежных укреплений. "Опыт проведения операции указывает на настоятельную необходимость привлечения средств флотилии при форсировании частями Красной армии водных рубежей", - подчеркивается в журнале.
Из ходатайства командующего флотилией контр-адмирала Григорьева становится известно, что за короткое время на речных кораблях под шквальным огнем противника удалось переправить через Шпрее целую дивизию. "Корабли 1-й бригады флотилии с 24 апреля по настоящее время действуют в составе 5-й ударной армии в черте города Берлина. За время своей боевой работы корабли под сильным огнем противника переправили через реку Шпрее одну дивизию из состава 9-го стрелкового корпуса 5-й армии, заслужив высокую оценку командиров", - отмечается в ходатайстве контр-адмирала Григорьева.
Впоследствии за успехи в осуществлении штурма укреплений на реке Шпрее 1-й бригаде флотилии было дано наименование "Берлинская".
Штурм Берлина
В документах также приводятся различные свидетельства того, каким тяжелым и кровопролитным был штурм немецкой столицы. Наиболее широкую картину дает журнал боевых действий 5-й ударной армии, которая сыграла решающую роль в прорыве обороны Берлина.
Немецкими войсками Берлин был превращен в город-крепость. "Строительство оборонительных сооружений на подступах и в самом Берлине противник начал с февраля 1945 года. Сама оборона города была разбита на 8 участков-секторов, именуемых в порядке латинского алфавита, и девятый центральный участок, именуемый цитаделью (район правительственных кварталов) и прилегающий к ним Тиргартен-парк", - говорится в документе.
Штурм берлинского укрепрайона советским войскам осложнила бомбардировочная авиация союзников, превратившая всю застройку на подступах к городу в сплошные непреодолимые для техники руины. "Улицы в некоторых районах были настолько завалены кирпичами обвалившихся зданий, что продвижение по ним без предварительной расчистки не только танков и артиллерии, но даже гужтранспорта (на конной тяге - прим. ТАСС) было невозможным", - отмечается в журнале.
Приводятся данные об использовании немецкими войсками подземных сооружений, в том числе Берлинского метрополитена, что также существенно осложнило штурм. "В районах станций метро противник имел сильные опорные пункты, которые он упорно оборонял. Не залитые водой тоннели метро освещались прожекторами и простреливались пулеметным огнем", - говорится в журнале.
Потери неизбежны
Согласно опубликованной ведомости потерь в личном составе, одна только 5-я ударная армия за апрель 1945 года во время штурма Берлинского укрепрайона потеряла 17,5 тыс. человек.
"Сжатые в тесном кольце со всех сторон немцы, все так же опираясь на заранее подготовленные к обороне здания, укрепления, баррикады и всевозможные наземные и подземные сооружения, продолжают оказывать с обреченностью смертников упорное сопротивление", - отмечается в документе.
Публикуются фотографии ключевых зданий в системе немецкой обороны города (телеграф, здания МИД и гестапо, а также Рейхстаг). Их разрушенный вид свидетельствует об ожесточенных, кровопролитных боях за каждое здание, которые нацисты обороняли.
Подвиги советских воинов
В рассекреченных журналах боевых действий 5-й и 8-й армий, участвовавших в штурме Берлина, приводится большое количество уникальных примеров личного героизма бойцов и командиров Красной армии.
Так, капитан Константин Волощук со стрелковым батальоном первым форсировал реку Альте-Одер, на западном берегу отразил четыре контратаки врага, удержал занимаемый рубеж и тем самым дал возможность нашим подкреплениям с мелкими потерями преодолеть водный рубеж. 24 апреля Волощук погиб смертью храбрых при форсировании реки Шпрее.
Еще один подвиг совершил гвардии старшина Майоров, который получил боевое задание пробраться со своим отделением в тыл противника и уничтожить его. "Скрытым маневренным обходом отделение ворвалось в дом и завязало рукопашный бой с противником. В этой рукопашной схватке Майоров уничтожил пять солдат противника, обратил остальных в бегство", - отмечается в наградном листе. Он погиб 26 апреля.
Другие герои-красноармейцы не допустили уничтожения советских танков на тесных улицах Берлина. Старший сержант Касим Хайсаров одним из первых десантом на танках ворвался в город, увлекая за собой остальных бойцов, уничтожил в уличных боях 9 фаустников (бойцов с противотанковыми гранатометами) и взял в плен 11 солдат противника, тем самым дав возможность танкам беспрепятственно продвигаться вперед. 26 апреля его отделение уничтожило до 25 гранатометчиков. 1 мая 1945 года Хайсаров погиб.
Подвиги и героизм проявляли и женщины-военнослужащие. "Гвардии сержант Зинаида Серкова обеспечивала корпус устойчивой связью с командованием армии, всегда вовремя передавая донесения. 24 апреля товарищ Серкова вместе со штабом корпуса форсировала канал Тельтов и, несмотря на налет авиации, осталась на своем посту, продолжая держать связь с командованием армии. Прямым попаданием бомбы товарищ Серкова была убита", - отмечается в документах.
Мемориальный комплекс в Трептов-парке
Одно из самых больших захоронений воинов Красной армии, погибших на заключительном этапе штурма Берлина, находится в Трептов-парке. Там покоятся 7 200 красноармейцев. В новом разделе проекта "Без срока давности" большое внимание уделяется истории создания знаменитого монумента на месте этого захоронения - скульптуры "Воин-освободитель" авторства Евгения Вучетича.
Приводятся уникальные документы из личного дела автора скульптуры. В его послужном списке отмечается, что Вучетич уже в июле 1941 года пошел добровольцем в народное ополчение, где проходил службу командиром взвода 5-й стрелковой дивизии народного ополчения имени М. В. Фрунзе 33-й армии, а с марта 1943 года до конца войны он был художником Студии военных художников имени М. Б. Грекова.
В дальнейшем Вучетич также прославился своей знаменитой скульптурой "Родина-мать зовет!" на еще одном крупном захоронении воинов красноармейцев - Мамаевом кургане в Волгограде.