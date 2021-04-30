Ростех переносит гражданские технологии в военные авиадвигатели

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Публичное акционерное общество (ПАО) "ОДК-УМПО" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) инициировало процесс внедрения технологий, полученных в ходе разработки и производства гражданских промышленных газотурбинных приводов АЛ-31СТ, в двигатели для военных самолетов. Об этом ТАСС сообщил директор программы АЛ-31СТ ПАО "ОДК-УМПО" Дмитрий Лобов.

"Если ранее был процесс конверсии авиационного двигателя АЛ-31Ф в промышленный привод АЛ-31СТ, то теперь мы можем говорить и о процессе ре-конверсии. Ряд технологий, полученных и отработанных в процессе создания и выпуска силовых установок гражданского назначения, применяется в боевых авиадвигателях", - информировал Лобов.

По его словам, гражданские силовые агрегаты - серийный АЛ-31СТ и перспективный АЛ-41СТ - имеют ряд общих деталей и узлов с авиационными газотурбинными двигателями. "Есть общие технологии, выпускаем двигатели на одной производственной базе", - добавил Лобов.

Газотурбинный двигатель наземного применения АЛ-31СТ находится в наиболее востребованном мощностном ряду (16 МВт) и предназначен для использования в качестве привода в газоперекачивающих агрегатах. Эффективный КПД двигателя составляет 36,0%, что дает изделию конкурентные преимущества перед приводами той же мощности с меньшим КПД. Надежность, экологичность и эффективность АЛ-31СТ позволяют использовать его в перспективных проектах ПАО "Газпром".

Высокоэффективный газотурбинный двигатель АЛ-41СТ-25 мощностью 25 МВт был впервые представлен в октябре 2019 года на 9-м Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге.