Источник: судоремонтный комплекс в Тартусе в 2022 году получит новые возможности

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Обустроенный в Тартусе в пункте материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России судоремонтный комплекс в 2022 году получит новые возможности по ремонту кораблей и подводных лодок после того, как туда будет доставлен плавучий док. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Сейчас в мастерских осуществляется только сервисное обслуживание кораблей в дальней морской зоне силами выездных бригад одного из судоремонтных заводов. В 2022 году в Тартус будет доставлен из России плавучий док, после чего возможности этого комплекса значительно расширятся и он сможет ремонтировать корабли и подводные лодки", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

До настоящего времени подводные лодки Черноморского флота после периодических боевых служб в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море вынуждены проходить ремонт на судоремонтных предприятиях на северо-западе России. Необходимый ремонт кораблей Средиземноморской эскадры обеспечивали плавучие мастерские Черноморского и Балтийского флотов, несшие дежурство в Тартусе по принципу ротации, которые штатно в состав ПМТО не входили.

Для оснащения нового судоремонтного комплекса в Тартусе, созданного к осени 2019 года, было закуплено самое современное станочное оборудование.