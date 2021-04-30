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Ракетный крейсер "Москва" впервые выполнил стрельбу комплексом "Базальт" в Черном море

Флагман Черноморского флота успешно поразил цель, имитирующую корабль условного противника
Ракетный крейсер "Москва" Вадим Савицкий/ТАСС, архив
Описание
Ракетный крейсер "Москва"
© Вадим Савицкий/ТАСС, архив

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва" успешно поразил цель, имитирующую корабль условного противника. Как сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе флота, впервые экипаж ракетного крейсера применил в акватории Черного моря ракетный комплекс "Базальт".

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"Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота впервые в новейшей истории выполнил ракетную стрельбу в акватории Черного моря главным ракетным комплексом корабля "Базальт" ракетой "Вулкан". Стрельба была выполнена по морскому щиту-мишени, имитирующему корабль условного противника. Ракета успешно поразила цель в морском полигоне боевой подготовки на дистанции 30 километров", - говорится в сообщении.

По словам командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова, материальная часть крейсера "Москва" находится в строю, личный состав здоров. "Флагман вводится в состав сил постоянной готовности, готов к выполнению поставленных задач", - отметил командующий.

Экипаж крейсера "Москва" вышел в море накануне. В ходе учений военные моряки совместно с экипажами самолетов и вертолетов морской авиации и ПВО флота отработали действия по противовоздушной обороне.

Для обеспечения безопасности морской полигон и прилегающая акватория были закрыты для судоходства. В закрытии района принимали участие более 20 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота.

Теги
Россия
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