Путин планирует провести в мае традиционную серию оборонных совещаний в Сочи

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин намерен провести в Сочи традиционную майскую серию оборонных совещаний, о ее сроках станет известно позднее. Об этом сообщил ТАСС в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Планирует. О сроках сообщим своевременно", - ответил представитель Кремля на вопрос, планирует ли Путин провести в мае такую серию совещаний.

В конце марта Путин говорил о подготовке традиционной серии его встреч с руководством Минобороны и оборонных предприятий в Сочи.

Глава государства традиционно дважды в год собирает в Сочи руководство Минобороны, ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также главных конструкторов этих предприятий. С 2019 года этот формат был несколько изменен. Президент в рамках оборонных совещаний стал посещать военные объекты. С этого же момента вся серия таких встреч посвящается определенному виду или роду войск Вооруженных сил РФ.