Атомный ракетный крейсер "Адмирал Лазарев" прибыл на завод для утилизации

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Лазарев" проекта 1144 шифр "Орлан" Тихоокеанского флота (ТОФ) доставлен на судоремонтный завод в Приморском крае для утилизации, сообщил ТАСС в субботу источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Накануне крейсер был доставлен на утилизацию на 30-й судоремонтный завод в поселке Дунай", - сказал он.

Крейсер долго ждал решения о своей дальнейшей судьбе. Рассматривалось два варианта - либо модернизация по примеру "Адмирала Нахимова", либо утилизация. Эксперты склонялись в пользу первого варианта, поскольку корпус крейсера был в хорошем состоянии.

"Адмирал Лазарев" - второй из четырех крейсеров, построенных на Балтийском заводе (в настоящее время входит в Объединенную судостроительную корпорацию) по проекту 1144. Заложен 26 июля 1978 года под именем "Фрунзе". Спущен на воду 26 мая 1981 года, вошел в состав ТОФ 31 октября 1984 года. В 1992 году крейсер был переименован и получил нынешнее название.

Во второй половине 1990-х годов крейсер законсервировали. В 2004 году на нем провели операцию по выгрузке активной зоны реактора. Очередной доковый ремонт корабля проводился в 2014 году.

Из других "Орланов" в настоящее время в строю Северного флота находится только один - "Петр Великий". Еще один крейсер этого проекта - "Адмирал Нахимов" - проходит модернизацию на "Севмаше".