Работу на полигоне РВСН Капустин Яр почти полностью автоматизировали

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Главный полигон РВСН Капустин Яр может работать почти без участия людей благодаря проведенной автоматизации. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"Полигонный измерительный комплекс полигона Капустин Яр переводится на автоматический режим работы с технологиями, минимизирующими задействование личного состава", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, работа по модернизации полигона завершена, теперь вся информация об испытаниях стратегических ракет будет автоматически поступать прямо на центральный командный пункт РВСН.

"В рамках данной работы полигон не только полностью переоснащен на современные измерительные средства, но и создана система информационно-измерительного обеспечения испытаний, позволяющая предоставить репортажную и справочно-аналитическую информацию в масштабе реального времени о ходе предстартовой подготовки и полете ракеты на Центральный командный пункт РВСН", - уточнили в Минобороны.

Государственный центральный межвидовой полигон Минобороны РФ (полигон Капустин Яр) был основан 13 мая 1946 года в Астраханской области. Там испытывали зарождавшиеся в то время реактивные вооружения и ракетную технику. На данный момент является основным полигоном для испытания элементов боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет.