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Источник: атомную подлодку проекта 885М "Казань" могут передать ВМФ 7 мая

По словам собеседника агентства, в конце апреля она выполнила контрольный выход в море
Атомная подводная лодка проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Атомная подводная лодка проекта 885М ("Ясень-М") "Казань"
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Головная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М шифр "Ясень-М" "Казань" будет передана Военно-морскому флоту (ВМФ) России ориентировочно 7 мая. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

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"Церемонии подписания приемо-передаточного акта "Казани" и подъема на ней Андреевского флага состоятся ориентировочно 7 мая", - отметил он. По его словам, в конце апреля АПЛ выполнила контрольный выход в море.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее источник сообщал ТАСС, что подводная лодка будет передана флоту ко Дню Военно-морского флота РФ, который в этом году отмечается 25 июля. Сроки передачи субмарины флоту неоднократно переносились. По предыдущим планам предполагалось, что лодка войдет в состав флота до конца 2020 года. Однако по ряду причин она не выполнила запланированную программу государственных испытаний в установленные сроки. 31 декабря в пресс-службе "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) сообщили, что АПЛ "Казань" передадут в 2021 году.

Известно, что программу пусков крылатых ракет "Калибр" и "Оникс" подлодка в ходе испытаний выполнила в полном объеме. Источник ТАСС сообщал, что в ноябре 2020 года в ходе государственных испытаний с "Казани" был выполнен одновременный залп крылатых ракет с вертикальной пусковой установки и из торпедного аппарата.

Головная АПЛ проекта 885М "Ясень-М" "Казань" была спущена на воду 31 марта 2017 года. 25 сентября 2018 года вышла на заводские ходовые испытания. Основное ударное вооружение субмарин проекта 885/885М - крылатые ракеты "Оникс", "Калибр", а в перспективе - гиперзвуковые "Цирконы".

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