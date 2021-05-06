{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Трюки на боевых истребителях.
Трюки на боевых истребителях.
Трюки на боевых истребителях.
Трюки на боевых истребителях.
Трюки на боевых истребителях.

Трюки на боевых истребителях. "Стрижи" — о высшем пилотаже "с петлями и перестроениями"

Истребители МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи"
© Донат Сорокин/ТАСС
6 мая исполняется 30 лет со дня создания авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи". Корреспондент ТАСС побывал в гостях у летчиков на авиабазе в подмосковной Кубинке и узнал, чего больше всего они ждут в преддверии юбилея, какие сюрпризы приготовила группа для зрителей, а также какие новые возможности даст группе новый истребитель МиГ-35, который находится на завершающей стадии испытаний

Кто такие "Стрижи"

В середине 1980-х годов в истребительном авиаполку в подмосковной Кубинке началось формирование группы военных летчиков, в совершенстве владеющих техникой высшего пилотажа, для выполнения демонстрационных полетов на МиГ-29. В то время самолеты этого типа только осваивались в Военно-воздушных силах (ВВС). Официальным днем рождения группы считается 6 мая 1991 года — в этот день "Стрижи" впервые объявили о своем новом названии и выступили перед зрителями на истребителях МиГ-29 с характерной ливреей.

Истребители МиГ-29 "Стрижей" во время учебно-тренировочных полетов на авиабазе в Кубинке, 1993 год Владимир Яцина/ТАСС
Описание
Истребители МиГ-29 "Стрижей" во время учебно-тренировочных полетов на авиабазе в Кубинке, 1993 год
© Владимир Яцина/ТАСС

Первое выступление "Стрижей" за границей состоялось в октябре 1991 года. Тогда летчики продемонстрировали свои умения на авиабазе Уппсала в Швеции.

На эту тему
МиГ превосходства: летчик-испытатель Михаил Беляев о секретах мастерства
МиГ превосходства: летчик-испытатель Михаил Беляев о секретах мастерства

С тех пор летчики постоянно совершенствуют свою летную программу, которую демонстрируют во время выступлений в городах по всей России и во многих странах мира: "Стрижи" демонстрировали возможности российской авиации в Малайзии, Бельгии, Таиланде, Венгрии, Голландии, Болгарии, США, Вьетнаме, Китае, Монголии, Германии, Казахстане, Чехии, ОАЭ. В 1993 году пилотажная группа получила звание "Лучшая пилотажная группа мира".

В 2004 году пилотажные группы "Стрижи" и "Русские витязи" установили мировой рекорд в истории авиации, включив в комплекс показов совместный полет пяти самолетов Су-27 и четырех МиГ-29 в строю "ромб" с выполнением полного комплекса фигур высшего пилотажа. Эта девятка, получившая название "Кубинский бриллиант", ежегодно участвует в воздушном параде над Красной площадью 9 мая.

Истребители Су-27 "Русских витязей" и МиГ-29 "Стрижей" во время построения "Кубинский бриллиант" Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Истребители Су-27 "Русских витязей" и МиГ-29 "Стрижей" во время построения "Кубинский бриллиант"
© Марина Лысцева/ТАСС

Также "Стрижи" демонстрируют обновленную программу, которую открывает одиночный пилотаж на форсажном режиме работы авиационных двигателей и продолжает групповой пилотаж в составе шести экипажей.

"С петлями и  перестроениями"

Командир "Стрижей" Денис Кузнецов рассказал, что к 30-летнему юбилею летчики подготовили сюрприз для зрителей и коллег. "Мы подготовили группу из девяти самолетов. На форуме "Армия-2020" они уже выступали, но с укороченной программой. Сейчас выступят в расширенном формате", — отметил он.

Его коллега, командир звена Дмитрий Косоруков, уточнил, что если на прошлогодней "Армии" зрители могли увидеть только пролет девяти МиГ-29, то теперь в этом строю летчики выполнят фигуры высшего пилотажа. "Мы в этом году планируем сделать программу уже с фигурами высшего пилотажа: с петлями и перестроениями", — заявил он. 

По его словам, премьеру этой девятки летчики планируют во время совместного празднования юбилеев "Стрижей" и "Русских витязей" в Кубинке 15 мая.

Истребители МиГ-29 "Стрижей" во время выступления на форуме "Армия-2020" на аэродроме "Кубинка" Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Истребители МиГ-29 "Стрижей" во время выступления на форуме "Армия-2020" на аэродроме "Кубинка"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

Косоруков рассказал, что летчики делают все возможное для того, чтобы разнообразить свои выступления. "МиГ-29 — хорошо зарекомендовавший себя самолет, но, естественно, имеет определенные ограничения", — пояснил он. "Своевременное и качественное обслуживание самолетов позволяет поддерживать технику, что называется, в строю", — уточнил в свою очередь Кузнецов.

МиГ-29 и МиГ-35

Еще в 2017 году руководство Воздушно-космических сил (ВКС) РФ заявляло о том, что "Стрижи" получат новые истребители МиГ-35. Летные испытания этих самолетов начались в январе 2017-го, тогда же в Подмосковье прошла международная презентация самолета. В мае 2018 года заместитель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин заявил, что группа получит новые истребители одними из первых в войсках после завершения госиспытаний самолета.

Истребитель МиГ-35 Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Истребитель МиГ-35
© Сергей Бобылев/ТАСС

"Самолет МиГ-35 находится на государственных испытаниях в Ахтубинске, он еще не поступил на вооружение. Он стал тяжелее, при практически тех же параметрах тяговооруженности. У него появилось больше боевых возможностей. О пилотажных говорить пока сложно. Но, будьте уверены, мы вытянем из самолета максимум", — говорил он.

Директор дирекции программ МиГ-29М, МиГ-35 и легкого многофункционального фронтового самолета (ЛФМС) РСК "МиГ" (в составе Объединенной авиастроительной корпорации) Мушег Балоян поздравил личный состав и ветеранов авиагруппы с юбилеем и подчеркнул, что корпорация заинтересована в том, чтобы "Стрижи" получили современный авиационный комплекс МиГ-35.

' Минобороны России/ТАСС'

"Мы обращались в Минобороны России с предложением оснастить АГВП "Стрижи" новыми самолетами. Утвержденной государственной программой вооружений предусмотрена поставка самолетов МиГ-35, и после принятия решения со стороны нашего основного заказчика мы готовы заменить парк самолетов МиГ-29 на новые МиГ-35", — пояснил он.

Он также отметил, что "35-е" находятся на заверщающей стадии испытаний. "МиГ-35 находятся на этапе государственных совместных испытаний, уже получено предварительное заключение, позволяющее приступить к выпуску установочной партии самолетов. Летному составу нравится самолет, он прост в управлении и многое прощает. Есть вопросы, которые возникают в процессе эксплуатации самолетов, и мы совместно с нашим заказчиком (Минобороны РФ — прим. ТАСС) в оперативном порядке их решаем", — заявил Балоян.

Истребитель МиГ-29 "Стрижей" на авиабазе в Кубинке Наталья Дмитрак/ТАСС
Описание
Истребитель МиГ-29 "Стрижей" на авиабазе в Кубинке
© Наталья Дмитрак/ТАСС

А пока "Стрижи" не получили МиГ-35, их авиатехника обслуживается на заданном уровне. "Часть комплектующих изделий самолетов МиГ-29 изготавливалась в странах бывшего СССР. На текущий момент времени такие запчасти уже замещены", — сказал он.

Превосходство МиГ-35

По словам командира "Стрижей", в первую очередь от МиГ-35 летчики ждут усовершенствованную систему навигации. Отдельное пожелание — чтобы создали систему визуализации, которая позволит сделать выступления еще интереснее. "Чтоб навигация хорошая была.

На эту тему
За гранью дозволенного летают только наши истребители. "Русские витязи" о виражах в небе
За гранью дозволенного летают только наши истребители.

Если брать именно для пилотажной группы, хотелось бы, чтобы реализовали системы визуализации, то есть как на авиашоу МАКС иностранные группы летают с цветным дымом. Это было бы зрелищнее, интереснее, и мы бы с этим могли гораздо дальше пойти", — говорит Кузнецов.

Одно из ожидаемых обновлений — система помощи летчику. Такая система стоит на современных истребителях Су-30СМ и Су-35С коллег из "Русских витязей". "В наших МиГ-29 она тоже есть, но, естественно, в более современных машинах система более совершенна", — отметил летчик.

Обновленные самолеты "конкурирующей фирмы" упростили жизнь не только самим "Русским витязям", но и "Стрижам": им стало легче пилотировать во время совместных выступлений. "В каких-то моментах нам стало удобнее летать с ними вместе", — сказал командир "Стрижей".

Истребители Су-30СМ "Русских витязей" и МиГ-29 "Стрижей" Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Истребители Су-30СМ "Русских витязей" и МиГ-29 "Стрижей"
© Антон Новодережкин/ТАСС

"Когда они летали на Су-27 и мы совместно выполняли "петлю Нестерова", при проходе верхней точки нам приходилось включать форсаж, то есть добавлять обороты, потому что самолет у них вверху легче разворачивался. Нам приходилось тягой двигателя пытаться за ними удержаться. Когда самолет идет вниз, обычно уменьшают тягу двигателя, а нам приходилось ее, наоборот, добавлять. Это психологически тяжело. А с этими самолетами добавляем не так сильно, и для нас это легче", — пояснил Кузнецов.

По словам представителя корпорации "МиГ", пожелания летчиков учитываются при создании нового самолета. В корпорации готовы и оснастить новую технику системами визуализации, если соответствующее требование поступит от Минобороны. "Мы готовы установить это оборудование в случае соответствующего требования заказчика", — сказал Балоян.

Он также подчеркнул, что МиГ-35 получил новейшую навигационную систему. "Самолет МиГ-35 оснащен новейшей навигационной системой российского производства, включающей современные системы инерциальной и спутниковой навигации", — рассказал представитель корпорации.

Истребитель МиГ-35 Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Истребитель МиГ-35
© Гавриил Григоров/ТАСС

Истребитель получит и ряд других усовершенствований. "Безопасность и комфорт летчика во время полета является приоритетной целью для конструкторов и инженеров корпорации "МиГ", — говорит Балоян. — Одной из отличительных особенностей МиГ-35 является интуитивно понятная работа в кабине, что подтверждают и сами летчики. В критической ситуации система может предложить оптимальное действие, так как ее работа направлена на помощь летчику".

Спецпроект на тему
Истребитель МиГ-35. Высший пилотаж снова в моде ТАСС рассказывает о боевых возможностях новейшего многофункционального истребителя России
Истребитель МиГ-35. Высший пилотаж снова в моде

Он пояснил, что бортовой комплекс оборудования МиГ-35 имеет глубокую степень самоконтроля и отслеживает состояние систем самолета и условий полета. "В случае отказов или попадания на близкие к критическим режимы летчик будет проинформирован, а в некоторых случаях автоматика возьмет управление на себя и уведет самолет из опасного режима", — сообщил он.

Балоян подчеркнул, что, несмотря на то, что МиГ-35 стал тяжелее своего предшественника, его пилотажные возможности удалось сохранить благодаря мощным двигателям. "При разработке МиГ-35 мы исходили из того, что пилотаж остается одним из основных элементов при подготовке летного состава ВВС большинства стран. Да, МиГ-35 стал тяжелее МиГ-29, но и двигатели РД-33МК, установленные на самолете, стали мощнее. Силовая установка обеспечивает самолету высокую тяговооруженность", — пояснил представитель корпорации.

Истребитель МиГ-35 Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Истребитель МиГ-35
© Сергей Бобылев/ТАСС

МиГ-35 обладает и улучшенными аэродинамическими характеристиками. "Более 20% элементов планера изготовлены из композитных материалов. Принятые нашими конструкторами решения позволили улучшить характеристики устойчивости и управляемости самолета и повысили показатели маневренности. Фигуры высшего пилотажа, которые может выполнять МиГ-35, не раз были продемонстрированы на авиашоу", — сказал Балоян.

Как и в новых самолетах КБ "Сухой" Су-30 и Су-35, МиГ-35 получил подогрев сиденья и другие функции, обеспечивающие удобство и комфорт летчика. "При разработке МиГ-35 мы исходили из этого принципа, — отмечает он. — Эргономика кабины, индикация, органы управления — все это создавалось в соответствии с пожеланиями летного состава ВКС РФ и корпорации "МиГ".

Истребитель МиГ-35 на МАКС в Жуковском, 2019 год Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Истребитель МиГ-35 на МАКС в Жуковском, 2019 год
© Гавриил Григоров/ТАСС

Балоян подчеркнул, что МиГ-35 получил новые боевые способности, благодаря чему этот самолет стал эффективным авиационным комплексом для завоевания господства в воздухе. 

"С точки зрения вооружения и оснащения МиГ-35 превосходит во всем своего предшественника. Новые радиолокационная и оптико-локационная станции, новая нашлемная система целеуказаний, современные ракеты класса "В-В" и "В-П" (такие же, как и на Су-57, за исключением крупногабаритных), большая номенклатура авиационных бомб, как свободного падения, так и корректируемых", — заявил он.

По словам Балояна, самолет имеет возможность работы по наземным и надводным поверхностям. "МиГ-35 может применять всю номенклатуру существующего авиационного вооружения, в том числе перспективные образцы", — подчеркнул представитель корпорации.  

Подготовка летчиков и планы

За время пандемии сократилось количество воздушных показов в различных регионах, группа сосредоточилась на внутренних делах. "Мы подготовили так называемую молодежь. Продвинулись по курсу боевой подготовки, чтобы дать летчикам более высокий класс, то есть поработали на себя", — рассказал Косоруков.

Истребители МиГ-29 "Стрижей" Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Истребители МиГ-29 "Стрижей"
© Марина Лысцева/ТАСС

Он пояснил, что, несмотря на свой статус, "Стрижи" являются обычным структурным подразделением и приравниваются к авиационной эскадрилье.

"У нас приходят летчики и лейтенанты, мы их готовим по курсу боевой подготовки", — сказал он. Тренировки у летчиков из основного состава проходят по три-четыре раза в неделю.

До пандемии "Стрижи" регулярно выступали за границей. В 2020 году из-за пандемии коронавируса многие выступления авиационной группе пришлось отменить. В этом году зарубежных командировок летчики не планируют, зато пилотажную группу ждет множество выступлений в пределах страны.

Истребители МиГ-29 "Стрижей" во время авиашоу в честь 250-летия единения Республики Ингушетия с Россией, 2020 год Елена Афонина/ТАСС
Описание
Истребители МиГ-29 "Стрижей" во время авиашоу в честь 250-летия единения Республики Ингушетия с Россией, 2020 год
© Елена Афонина/ТАСС

"Планировалось выступление на форуме в Казахстане, но его уже второй год откладывают из-за пандемии, — рассказывает Косоруков. — В этом году тоже на следующий год отложили, а больше планов по выступлениям за границей у "Стрижей" нет. Но у нас по стране уже начали. Прошлый год, конечно, был скудноват в этом плане, но в этом году уже более расширенный список".

В свою очередь Кузнецов уточнил, что 22 мая летчики выступят в Борисоглебске в честь юбилея Борисоглебского учебного авиационного полка. "Дальше Казань, Кемерово, Челябинск... По всей стране до Сибири. Планов громадье", — сказал он.

Наталья Дмитрак 

МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США над акваторией Чукотского моря
Нарушения госграницы допущено не было
Читать полностью