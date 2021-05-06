Пилотажная группа "Стрижи" отметит 30-летие

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Пилотажная группа "Стрижи" на истребителях МиГ-29, отмечающая в четверг 30-летие со дня создания, расширяет свою летную программу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В 2021 году пилотажная группа "Стрижи" кардинально обновила свою программу и впервые будет демонстрировать групповой пилотаж с большим количеством перестроений в воздухе в составе девяти самолетов", - отмечается в сообщении.

В Минобороны напомнили, что формирование группы военных летчиков, в совершенстве владеющих техникой высшего пилотажа для выполнения демонстрационных полетов на МиГ-29, началось в истребительном авиаполку в подмосковной Кубинке в середине 1980-х годов, когда самолеты этого типа только осваивались в Военно-воздушных силах.

Официальным днем рождения группы считается 6 мая 1991 года, когда она впервые выступила на авиационном показе под названием "Стрижи". В первый состав группы вошли подполковник Александр Кутузов - ведущий, капитан Александр Каташинский, капитан Андрей Макаренко, майор Александр Захаров, майор Алексей Шерстнев, майор Владимир Галуненко и майор Валерий Евдокимов.

В октябре 1991 года "Стрижи" впервые выступили за границей на авиабазе Уппсала в Швеции, а в мае 1992 года группа из шести МиГ-29 поразила своим мастерством французских зрителей на празднике, посвященном 50-летию эскадрильи "Нормандия-Неман". В последующие годы "Стрижи" с достоинством представляли авиацию России в Малайзии, Бельгии, Таиланде, Венгрии, Голландии, Болгарии, США, Вьетнаме, Китае, Монголии, Германии, Казахстане, Чехии, ОАЭ. В 1993 году "Стрижи" были удостоены звания "Лучшая пилотажная группа мира".

В 2004 году в комплекс показов был включен совместный полет пилотажных групп "Стрижи" и "Русские Витязи" в составе девяти самолетов (пять Су-27 и четыре МиГ-29) в строю "ромб" с выполнением полного комплекса фигур высшего пилотажа. Этот факт сам по себе стал мировым рекордом в истории авиации. Эта девятка получила название "кубинский бриллиант". Именно в таком строю "Стрижи" участвуют в воздушном параде над Красной площадью 9 мая.