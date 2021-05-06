"Стрижи" могут получить возможность использовать цветной дым во время выступлений

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" может получить техническую возможность использовать цветной дым во время выступлений, если такое требование поступит от Минобороны РФ. Об этом заявил в интервью ТАСС к 30-му юбилею авиационной группы директор дирекции программ МиГ-29М, МиГ-35 и легкого многофункционального фронтового самолета (ЛФМС) РСК "МиГ" Мушег Балоян.

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"Мы готовы установить это оборудование [систему визуализации] в случае соответствующего требования заказчика", - сказал Балоян.

В свою очередь командир "Стрижей" Денис Кузнецов рассказал ТАСС, что летчики хотели бы, чтобы создали систему визуализации, которая позволит сделать выступления еще интереснее. "Хотелось бы, чтобы реализовали системы визуализации, то есть как на авиашоу МАКС иностранные группы летают с цветным дымом. Это было бы зрелищнее, интереснее, и мы бы с этим могли гораздо дальше пойти", - пояснил Кузнецов.

В мае 2018 года заместитель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин сообщил, что авиагруппа "Стрижи", летающая сейчас на истребителях МиГ-29, одной из первых в Воздушно-космических силах получит новые самолеты МиГ-35 после завершения госиспытаний.