МиГ-35 проходит завершающие стадии испытаний

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. МиГ-35 проходит финальные государственные совместные испытания. Об этом заявил в интервью ТАСС по случаю 30-летия пилотажной группы "Стрижи" директор дирекции программ МиГ-29М, МиГ-35 и легкого многофункционального фронтового самолета (ЛФМС) РСК "МиГ" (в составе Объединенной авиастроительной корпорации) Мушег Балоян.

"МиГ-35 находятся на этапе государственных совместных испытаний, уже получено предварительное заключение, позволяющее приступить к выпуску установочной партии самолетов. Летному составу нравится самолет, он прост в управлении и многое прощает. Есть вопросы, которые возникают в процессе эксплуатации самолетов, и мы совместно с нашим заказчиком (Минобороны РФ - прим. ТАСС) в оперативном порядке их решаем", - заявил Балоян.

Новейший многоцелевой истребитель поколения 4++ МиГ-35 является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Начало летных испытаний и международная презентация машины состоялись в январе 2017 года, в декабре того же года завершились ее заводские испытания. Истребитель создан для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной и эшелонированной системы ПВО противника.