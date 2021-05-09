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Кризис в Сирии

Террористы "Джебхат ан-Нусра" 53 раза нарушили перемирие в Сирии

Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил, что обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировали

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Террористы запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра" более 50 раз нарушали за последние сутки перемирие, подвергая обстрелу ряд сирийских провинций. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

"В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 53 обстрела со стороны позиций [запрещенной в РФ] террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (в том числе, по данным сирийской стороны - 47 обстрелов). Из них в провинции Идлиб - 29 обстрелов, в провинции Латакия - девять обстрелов, в провинции Алеппо - шесть обстрелов, в провинции Хама - девять обстрелов", - сказал он.

В то же время, обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Российский Центр по примирению враждующих сторон вновь призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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