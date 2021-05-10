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Российские Су-27 сопроводили самолеты тактической авиации Франции над Черным морем

Госграница России нарушена не была
Истребитель Су-27 Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС, архив
Описание
Истребитель Су-27
© Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС, архив

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российские истребители Су-27 сопроводили в понедельник самолеты тактической авиации ВВС Франции над Черным морем. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ (входит в Минобороны России).

Российские средства воздушного контроля обнаружили воздушные цели, приближающиеся к госгранице. Для их опознавания были подняты истребители Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. "Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолеты тактической авиации Mirage-2000 ВВС Франции и сопроводили их над акваторией Черного моря", - отметили в центре.

Госграница России нарушена не была. Как уточнили в Центре, полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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