Российские саперы уничтожили в сирийской пустыне пещеру с командным пунктом боевиков

ХОМС /Сирия/, 11 мая. /ТАСС/. Саперы Вооруженных сил России уничтожили в сирийской "белой пустыне" в районе Пальмиры брошенную боевиками пещеру, которая использовалась как командный пункт террористов. Об этом сообщил журналистам начальник инженерных войск группировки войск ВС РФ в Сирии полковник Андрей Калинов.

"В ходе проведения поисковых действий вооруженными силами Сирийской Арабской Республики была обнаружена система пещер, ходов сообщений. В частности, обнаружен пункт управления боевиков, в котором находились средства связи, оружие, боеприпасы, документы. Инженерные подразделения выполняют уничтожение этих пещер, проводят разведку, проверку на наличие взрывоопасных предметов", - сказал Калинов.

Он уточнил, что после обнаружения пещеры около нее были обезврежены шесть противопехотных мин. "При подходе к пещерам противник, как правило, применяет минно-взрывные заграждения. Перед тем, как входить в пещеру, инженерные подразделения проводят инженерную разведку, обнаруживают и обезвреживают взрывоопасные предметы", - пояснил начальник инженерных войск.

Предположительно, боевики прорыли 17-метровый подземный коридор в мягкой скальной породе вручную. Из него прорубили выходы в небольшие помещения, использовавшиеся для содержания захваченных ими людей, хранения топлива и других целей. "Своды высокие, внутри, помимо скальной породы, полы залиты бетоном", - отметил Калинов.

Галерея была изогнутой для защиты от обвалов при обстреле. На потолках - следы копоти, что свидетельствовало об использовании помещений зимой. Боевики проложили в пещере коммуникации: электропроводку, водопровод, дренажи, вентиляцию.

В помещениях пещеры обнаружили оружие американского производства - пулемет М-60, две винтовки М-16, боеприпасы к ним калибра 7,62 и 5,56, мины осколочно-направленного и нажимного действия, а также 60-миллиметровые, 81-миллиметровые и 120-миллиметровые мины, в том числе для американских минометов. Также боевики бросили радиостанцию "Харрис" и сухпайки американского производства. Нашли в пещере и литературу, телевизоры, стиральную машину, в комнате женщин - на полу бисер.

Уничтожение боевиков

Предположительно, пещеру террористы оставили относительно недавно из-за активного уничтожения боевиков в "белой пустыне". "Цель одна: чтобы у тех немногочисленных, малочисленных подразделений, групп - недобитков так называемых - не было больше возможности откуда управлять, прятаться, чтобы все норы были уничтожены" - добавил Калинов.

Командир отряда бригады "Аль-Кудс" Ахед Дин уточнил, что "в этих пещерах у игиловцев был командный пункт, убежище и тюрьма для пленных". "Совместными усилиями нашего отряда "Аль-Кудс", сирийской и российской армии нам удалось прогнать их отсюда", - сказал он.

Для уничтожения пещеры российские саперы использовали заряды мощностью порядка 2,5 тонн в тротиловом эквиваленте.