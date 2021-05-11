"Адмирал Кузнецов" может получить не в полной мере испытанный радиотехнический комплекс

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" в ходе ремонта может получить не в полной мере испытанный новый корабельный автоматизированный радиотехнический комплекс ближней навигации, управления полетами, захода на посадку и посадки самолетов корабельной авиации. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"На авианосце в ходе ремонта предполагается замена старого такого комплекса "Резистор-К42" на новый, аналог комплекса "Резистор-Э", блестяще зарекомендовавшего себя в ВМС Индии. Но в новом комплексе используется российская электроника, и он пока не прошел полномасштабных испытаний на одном из двух комплексов НИТКА (наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный - ТАСС), имеющихся у России", - пояснил собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

По данным открытой печати, отдельные системы комплекса - агентство не располагает его названием - были поставлены на комплекс НИТКА в Ейске. Речь идет, в частности, о вторичном радиолокаторе. Но вся эта аппаратура из-за неготовности всего комплекса в целом не испытана в полном объеме. Как сообщалось, теперь вместо 2016 года НИТКА в Ейске может быть введена в эксплуатацию только в 2023 году.

По мнению экспертов, оптимально испытать в период тренировочных полетов отечественный "Резистор" на комплексе НИТКА в Саках - полном наземном аналоге авианосца.

Собеседник агентства напомнил, что в Саки уже перебрались компании, выполняющие опытно-конструкторские работы по созданию авиационно-технического оборудования и материалов для существующего и перспективных российских авианосцев.

О комплексе "Резистор-Э"

Комплекс "Резистор-Э" разработки и производства челябинского НИИ по измерительной технике - радиотехническим комплексам (НИИИТ-РК) к настоящему времени поставлен в Индию в двух экземплярах. В частности, им оснащен флагман ВМС Индии авианосец "Викрамадитья" (бывший "Адмирал Горшков"), модернизированный на "Севмаше" и переданный индийской стороне.

По данным НИИИРТ-РК, за время эксплуатации комплекса в Индии пилоты ВМС этой страны выполнили свыше 1,5 тыс. посадок на палубу авианосца, и комплекс "Резистор-Э" при этом "проявил себя с наилучшей стороны".

Комплекс "Резистор-Э" имеет цифровой канал обмена данными с палубными истребителями МиГ-29К/КУБ, состоящими на вооружении Морской авиации ВМС Индии и ВМФ России.

"В установленные сроки" выполнена поставка комплекса "Резистор-Э" для строящегося в Индии авианосца "Викрант", - сообщили в НИИИРТ-РК.

О российском авианосце, его наземных аналогах и самолетах

Комплекс НИТКА в Саках был построен в "железе" с перспективой на неоднократную модернизацию в будущем, и, по оценкам экспертов, в этом его главное преимущество и отличие от комплекса НИТКА в Ейске, отлитого в бетоне.

Сейчас НИТКА в Саках ожидает ремонт и модернизацию, которые, по мнению экспертов, позволят уже летом 2021 года проводить на "крымском авианосце" подготовку к полетам с авианосца строевых летчиков палубной авиации.

В феврале 2017 года корабельная авианесущая ударная группа Северного флота (СФ) вернулась в Североморск из Средиземного моря. В составе группы были, в частности, авианосец "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Палубная авиация "Адмирала Кузнецова" впервые в новейшей истории ВМФ России была задействована в военной операции в Сирии.

В настоящее время авианосец проходит ремонт на 35-м судоремонтном заводе (филиал Центра судоремонта "Звездочка", входит в Объединенную судостроительную корпорацию). В составе Морской авиации СФ два отдельных корабельных истребительных авиаполка (ОКИАП), 279-й на Су-33 и Су-25УТГ и 100-й на МиГ-29К/КУБ.

В дальнем походе "Адмирала Кузнецова" на его борту находился 279-й ОКИАП и всего несколько самолетов 100-го ОКИАП, пилоты которых прошли подготовку к нему на комплексе НИТКА в Саках.

По имеющейся информации, основная часть самолетов 100-го ОКИАП тогда осталась на аэродроме в Ейске, где должен был войти в строй новый комплекс НИТКА, строительство которого началось из-за невозможности использования его аналога в Крыму, когда тот находился в составе Украины.