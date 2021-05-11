{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шойгу призвал не допускать употреблявших наркотики в ВС России

По словам главы Минобороны, в армии регулярно проводят мероприятия по предупреждению распространения наркотиков среди военнослужащих

МОСКВА. 11 мая. /ТАСС/. Ранее употреблявшие наркотики и психотропные вещества не должны служить в ВС РФ. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил во вторник на селекторном совещании.

"Важно не допускать в войска тех, кто ранее имел опыт употребления наркотических и психотропных средств", - сказал Шойгу, добавив, что в Вооруженных силах РФ "регулярно проводятся мероприятия по предупреждению распространения наркотиков среди военнослужащих".

Министр отметил, что на сегодняшний день в подавляющем большинстве воинских коллективов Вооруженных сил РФ удается избежать правонарушений, связанных с употреблением наркотиков

"В целом в состоянии правопорядка и воинской дисциплины налицо определенная положительная динамика благодаря совместной работе с Главной военной прокуратурой, Главным военным следственным управлением, департаментом военной контрразведки ФСБ России. Следует продолжить системную работу по повышению правосознания военнослужащих", - сказал Шойгу.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
"Адмирал Кузнецов" может получить не в полной мере испытанный радиотехнический комплекс
По данным источника, на авианосце в ходе ремонта предполагается замена старого комплекса "Резистор-К42" на новый "Резистор-Э"
Читать полностью