{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Черноморский флот следит за действиями патрульного корабля Франции в Черном море

Commandant Birot зашел в акваторию Черного моря 11 мая
Корабль Commandant Birot ВМС Франции Netmarine/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons, архив
Описание
Корабль Commandant Birot ВМС Франции
© Netmarine/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons, архив

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Черноморский флот начал слежение за действиями патрульного корабля Франции Commandant Birot, зашедшего в акваторию Черного моря. Об этом сообщили журналистам во вторник в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля Commandant Birot ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря 11 мая 2021 года", - сказали в Центре.

До этого французский корабль заходил в Черное море в ноябре 2019 года. Как заявляли в Министерстве обороны Украины, тогда корабль прибыл в порт Одессы "с целью поддержки двустороннего сотрудничества в военно-морской области и безопасности на море". Основные функции корвета - это поддержка стратегических подводных сил, разведка и наблюдение за морскими передвижениями. Место постоянного базирования корабля - военно-морская база в Тулоне. Его длина 80 м, ширина 10, водоизмещение - 1 350 тонн, экипаж составляет 90 человек.

Теги
РоссияФранция
Истребитель МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Как сообщили в пресс-службе Северного флота, нарушения российской воздушной границы не допущено
Истребитель МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Читать полностью