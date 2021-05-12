Сирийские военнослужащие при поддержке ВКС России уничтожили 338 террористов

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сирийские военнослужащие при поддержке ВКС России ликвидировали 338 террористов и уничтожили свыше 80 объектов и укрытий террористов с 23 апреля, предотвратив теракты против военнослужащих и мирных жителей в Сирии. Об этом сообщил журналистам в среду представитель российской группировки войск в Сирии.

"Подразделения сирийских правительственных сил при поддержке ВКС России продолжают разведывательно-поисковые действия в Сирийской пустыне. С 23 апреля ликвидировано 338 и задержано 44 боевика террористических группировок, захвачено 20 и выведено из строя шесть единиц техники, уничтожено 38 объектов и 45 укрытий", - сказал представитель группировки войск.

По его словам, обнаружено 26 схронов, более 21,5 тонны боеприпасов, а также семь тонн материальных средств и другого имущества террористов. "Благодаря грамотной организации совместных разведывательно-поисковых действий террористическим формированиям нанесен значительный урон в живой силе и технике, предотвращены теракты в отношении военнослужащих и мирных жителей Сирии", - сказал представитель группировки войск.

Он также сообщил, что инженерные подразделения сирийской армии проверили 2 530 км автомобильных дорог и 865 строений, разминировали три участка местности.

Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов сообщил, что в преддверии выборов президента Сирии незаконные вооруженные формирования планируют теракты и нападения на государственные учреждения в крупных городах, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Подготовка террористов ведется в тренировочных лагерях боевиков на неподконтрольных сирийским властям территориях, в том числе в зоне Эт-Танф, которую контролируют Вооруженные силы США. По одной из таких баз для подготовки террористов под Пальмирой ВКС России 19 апреля нанесли авиаудар. Были уничтожены два укрытия, до 200 боевиков и около 500 кг боеприпасов.

Выборы главы государства пройдут в Сирии 26 мая.