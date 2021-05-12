Корабли Черноморского флота увеличили пребывание в море из-за активности НАТО в регионе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая. /ТАСС/. Экипажи судов Черноморского флота более чем на четверть увеличили время пребывания в море из-за активности, которую проявляют корабли НАТО в регионе. Об этом в среду в интервью газете "Военный вестник юга России" сообщил командующий военными округом Александр Дворников.

"Подготовка надводных кораблей и катеров Черноморского флота в истекшем периоде прошла в условиях интенсивного противодействия кораблям НАТО, действующим в Черном море. Она была направлена, в том числе на подготовку к выполнению задач по основному боевому предназначению одиночных кораблей. <…> Наплаванность экипажей кораблей и катеров флота по количеству ходовых суток в зимнем периоде обучения увеличилась на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, на 5% - у подводных лодок", - сказал Дворников.

Кроме того, по словам командующего, на увеличение времени пребывания экипажей в море повлиял ввод в состав сил постоянной готовности малого ракетного корабля "Гайворон". "Всего же общая наплаванность кораблей и катеров Черноморского флота составляет более 1,2 тыс. ходовых суток. Это свыше 100 тыс. ходовых миль", - отметил Дворников.

Говоря о прошедших в Крыму масштабных учениях, командующий ЮВО назвал заметным событием межфлотский переход тактической группы в составе трех артиллерийских и восьми десантных катеров из Каспийского моря в Черное и обратно.

В активной фазе учений на полигоне Опук в Крыму и в акватории Черного моря участвовали более 10 тыс. военных, было задействовано 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, включая 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения и до 200 летательных аппаратов, включая 40 самолетов Военно-транспортной авиации ВКС России.