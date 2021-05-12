{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Су-27 сопроводил три самолета ВВС Франции над Черным морем

В Национальном центре управления обороной РФ подчеркнули, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами
Истребитель Су-27 Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС, архив
Описание
Истребитель Су-27
© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС, архив

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Истребитель Су-27 ВВС и ПВО Южного военного округа сопроводил над Черным морем два самолета тактической авиации Mirage 2000 и самолет-заправщик С-135 ВВС Франции. Об этом сообщили в среду в Национальном центре управления обороной РФ.

"Летчик российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации Mirage 2000 и самолет-заправщик С-135 ВВС Франции, сопроводил их над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приближающиеся к государственной границе РФ три воздушные цели были обнаружены над нейтральными водами Черного моря российскими средствами контроля воздушного пространства. "Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель", - говорится в сообщении.

В Национальном центре управления обороной РФ подчеркнули, что полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. "Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - сообщили в центре.

Теги
РоссияФранция
Корабли Черноморского флота увеличили пребывание в море из-за активности НАТО в регионе
Говоря о прошедших в Крыму учениях, командующий ЮВО Александр Дворников назвал заметным событием межфлотский переход тактической группы из Каспийского моря в Черное и обратно
Читать полностью