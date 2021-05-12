{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Шойгу обсудил с Арутюняном обстановку в Нагорном Карабахе

Предыдущие телефонные разговоры главы военных ведомств двух стран проводили 7 апреля и 24 апреля

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону обстановку в Нагорном Карабахе с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

"В ходе беседы обсуждалась обстановка в районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие темы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Предыдущие телефонные разговоры главы военных ведомств двух стран проводили 7 апреля и 24 апреля. Они обсуждали аналогичный круг вопросов.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года. Конец боевым действиям удалось положить после трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Су-27 сопроводил три самолета ВВС Франции над Черным морем
В Национальном центре управления обороной РФ подчеркнули, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами
Су-27 сопроводил три самолета ВВС Франции над Черным морем
Читать полностью