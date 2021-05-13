"Уралвагонзавод" поставил Минобороны первую партию модернизированных САУ "Акация"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. "Уралтрансмаш" (входит в состав концерна "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") поставил Министерству обороны России в рамках выполнения гособоронзаказа первую партию самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С3М "Акация" после капитального ремонта и модернизации. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе УВЗ.

"В машине усовершенствованы средства связи, а также проведены работы по полному импортозамещению. Самоходные гаубицы полностью укомплектованы возимыми запасными частями, инструментами и принадлежностями и переданы заказчику", - привели в пресс-службе слова генерального директора АО "Уралтрансмаш" Дмитрия Семизорова.

САУ 2С3М2 "Акация" калибра 152 мм предназначена для уничтожения и подавления артиллерии, танков, самоходных орудий и другой бронированной техники, подавления тылов и органов управления войсками, разрушения полевых и долговременных оборонительных сооружений.