Фрегат "Адмирал Головко" войдет в состав ВМФ России в 2022 году

СЕВЕРОМОРСК, 13 мая. /ТАСС/. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" пополнит ВМФ России в 2022 году. Об этом сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге для российских и иностранных журналистов на атомном ракетном крейсере "Петр Великий".

По его словам, в среднесрочной перспективе фрегаты типа "Адмирала Горшкова" (проект 22350) будут составлять основу кораблей дальней морской зоны Северного флота.

"Уже в следующем году прием очередного корабля. Он будет носить имя легендарного полководца Великой Отечественной войны, командующего Северным флотом Арсения Григорьевича Головко", - сказал Моисеев.

Он подчеркнул, что корабли данного проекта уже имеют опыт дальних походов, успешно себя зарекомендовали, подтвердили все заложенные характеристики.

"А с принятием на вооружение современного оружия, конечно, повысят все свои характеристики", - добавил командующий.