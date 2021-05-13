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Военные РФ в Сирии остановили двигавшуюся по несогласованному маршруту колонну техники США

Колонна американской военной техники в составе шести бронеавтомобилей типа MRAP передвигалась по трассе М-4 в западном направлении
© Марина Лысцева/ТАСС, архив

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Военная полиция Вооруженных сил России на северо-востоке Сирии остановила и развернула в обратном направлении колонну военной техники США, нарушившую протоколы деконфликтации. Об этом в четверг сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

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"На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке зафиксирован очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений вооруженных сил США", - сказал он.

По его словам, колонна американской военной техники в составе шести бронеавтомобилей типа MRAP передвигалась по трассе М-4 в западном направлении по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления. "Колонна была остановлена патрулем российской военной полиции и возвращена в обратном направлении", - сказал он.

Ранее в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии было отмечено, что действия США на подконтрольных им территориях ведут к дальнейшей радикализации проживающих там людей. Особое внимание было уделено ситуации в сирийском лагере беженцев Эль-Холь.

В отличие от российских вооруженных сил, войска США действуют на территории Сирии без разрешения официальных властей этой страны.

Теги
СирияРоссия
Новая техника ВС РФ
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