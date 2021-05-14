Особое внимание на форуме "Армия-2021" уделят арктической технике

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. На предстоящем форуме "Армия-2021" будет создана специальная экспозиция, посвященная военной деятельности России в Арктике. Об этом в интервью газете "Красная Звезда" сообщил начальник Главного управления вооружения ВС России генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

"В формате развития Арктической зоны России и в целях освещения деятельности Минобороны по реализации этой концепции формируется специализированная экспозиция, посвященная демонстрации возможностей войск в Арктике", - заявил он.

По словам генерал-лейтенанта Гуляева, планируется не только показ техники, но и демонстрация элементов специальной арктической базовой станции, способной работать в тяжелых климатических условиях крайнего севера.

"Экспозиция, посвященная этой тематике, в рамках форума организуется впервые и демонстрирует комплекс средств всестороннего технического оснащения войсковых формирований, выполняющих задачи в Арктической зоне", - уточнил начальник Главного управления вооружения.

В последнее время Россия провела в Арктике ряд военных учений, в том числе экспедицию "Умка-21", во время которой отрабатывалось всплытие во льдах сразу трех атомных подводных лодок и пролет военной авиации над северным полюсом.