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Россия поставила за рубеж партию подводных пистолетов и автоматов

Оружие предназначено для подразделений специального назначения
© предоставлено пресс-службой ЦНИИТОЧМАШ

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" госкорпорации "Ростех" завершил поставку 4,5-миллиметровых специальных подводных пистолетов СПП-1М и специальных подводных автоматов АПС калибра 5,66 мм иностранному партнеру. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Ростеха.

"Благодаря характеристикам и надежности подводное оружие, как и многая другая продукция Ростеха, пользуется уверенным спросом за рубежом, в том числе в странах Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказали в кластере вооружений Ростеха.

Оружие разработано ЦНИИточмаш (входит в Ростех) и предназначено для подразделений специального назначения. Пистолет СПП-1М способен поражать цели под водой на дальности до 17 м и до 20 м при стрельбе на воздухе. Специальный подводный автомат АПС поражает цели на дальности до 30 м под водой, а также на дальности до 100 м при стрельбе на суше.

"Вместе с вооружением заказчику поставлена партия боеприпасов. Главная конструктивная особенность патронов - стальная монолитная пуля большой длины с усеченно-конической формой головной части. Благодаря этому перед пулей при движении в воде с большой скоростью образуется пустая область - каверна, которая снижает сопротивление воды и стабилизирует боеприпас в водной среде", - рассказали в госкорпорации.

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