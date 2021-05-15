Вес ракеты "Протон-М" снизился благодаря инновационным разработкам

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Вес головного обтекателя модернизированной ракеты-носителя "Протон-М" снизился почти на две тонны благодаря применению инновационных разработок ОНПП "Технология" им. А. Г. Ромашина (входит в госкорпорацию "Ростех"). Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Ростеха.

"Благодаря разработкам ОНПП "Технология", являющегося участником программы модернизации ракеты-носителя "Протон-М", удалось снизить вес головного обтекателя на полторы тонны только на первом этапе работ. В настоящее время идет четвертый этап, вес обтекателя совокупно удалось уменьшить почти на 2 000 кг", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в госкорпорации, в 2020 году предприятие произвело более 750 единиц наукоемкой продукции для космической отрасли. Данная продукция предназначена для комплектования ракет-носителей "Протон-М", "Ангара-5", "Ангара-1.2", космических аппаратов различного назначения.

Сейчас ОНПП "Технология" участвует в почти 20 проектах по созданию космических аппаратов в интересах шести предприятий космической отрасли, еще пять проектов будут реализованы до 2023 года по заказу предприятий, занимающихся производством средств выведения (ракет-носителей).

Начиная с 2009 года специалисты ОНПП "Технология" в тесном сотрудничестве с ГКНПЦ им. М. В. Хруничева работают над созданием новой экологичной российской универсальной ракеты "Ангара". Для этой ракеты в различных ее модификациях ОНПП "Технология" выпускает композитные конструкции наружным диаметром до 5 200 мм, длиной до 4 000 мм.

"Протон-М" - российская трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса. Принадлежит к семейству космических носителей "Протон", созданных в начале 1960-х годов. 22 июня 2018 года генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил о закрытии проекта "Протон". Предполагается, что эксплуатация "Протона-М" завершится в 2025 году. По его словам, в планы входит перевод космической отрасли РФ на ракеты-носители нового поколения семейства "Ангара".