Военные сборы в центре "Авангард" в Приангарье будут проходить более 13 тыс. человек в год

ИРКУТСК, 15 мая. /ТАСС/. Военную подготовку в центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", который в Иркутской области планируется создать в 2021-2022 гг., ежегодно смогут проходить более 13 тыс. человек. Об этом в субботу сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Во всех городах РФ с населением более 100 тыс. человек по распоряжению президента Владимира Путина создаются центры военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". На данный момент в стране создано 27 центров, в 17 из них уже проводятся учебные сборы и тематические смены военно-патриотической направленности.

"По предварительным расчетам, в год пятидневные сборы будут проходить более 13 тыс. человек. Кроме того, на время каникул на базе центра "Авангард" и его филиалов могут быть открыты военно-патриотические лагеря. Там будут проводиться военные, спортивные и патриотические мероприятия. Еще одно направление работы центров - профессиональная переподготовка учителей ОБЖ", - говорится в сообщении.

В Иркутске центр "Авангард" планируется создать к сентябрю 2021 года, а до конца 2022 года открыть филиалы в Ангарске и Братске - городах, население которых, как и в столице региона, превышает 100 тыс. человек. Сейчас властям предстоит определить земельные участки для размещения центров. Губернатор Игорь Кобзев намерен обратиться к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой направить в регион специалистов, которые помогут в создании центров.