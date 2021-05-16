Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям поселка в Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 16 мая. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставил продукты и предметы первой необходимости 375 семьям в поселке Ассан провинции Алеппо, который шесть лет назад находился под контролем боевиков запрещенного в России "ИГ". Об этом сообщил журналистам представитель ЦПВС Сергей Иванов.

"В населенном пункте Ассан в провинции Алеппо мы проводим гуманитарную акцию по возвращению к миру населения Сирийской Арабской Республики, выдаем 375 продуктовых наборов, в которых находятся консервы молочные, крупа рисовая, сахар и мука. Это те продукты, в которых на данный момент нуждается население Сирийской Арабской Республики", - сказал Иванов.

В разных населенных пунктах провинции Алеппо подобные акции проводятся регулярно. Глава местной администрации Махмуд Хамди Аль-Хусейн подтвердил, что жители поселка нуждаются в помощи от российских военных. "Наш район освободили уже шесть лет назад и много времени прошло, но сложности остаются. Мы находимся на юге от Алеппо - достаточно далеко от города, при этом мы чувствуем поддержку и сирийского государства, и вашу (российских военных - прим. ТАСС)", - отметил он.

По его словам, в поселке восстановлено электроснабжение, но пока остаются проблемы с водой. "Воду привозят, но скоро здесь будет централизованная система снабжения. Мы строим новый резервуар для воды. Самое важное в нашем районе - это обеспечить условия для работы сельского хозяйства. Топливо для тракторов - это то, в чем мы нуждаемся больше всего. Еще у нас много детей, помощь, адресованная им, тоже важна", - добавил Аль-Хусейн.

Сирийские власти реализуют программу по восстановлению инфраструктуры пострадавших в ходе боевых действий территорий в провинциях Алеппо, Дамаск и Хама, чтобы по возвращении беженцы могли проживать в нормальных условиях. Российские военные оказывают помощь в этой работе, а также транспортировке беженцев. ЦПВС за время войны в Сирии провел 2 854 гуманитарные акции, доставив и распределив мирным жителям более 5 тыс. тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости. География российской гуманитарной помощи расширяется.

Ситуация в Сирии

По данным ООН, за время войны в Сирии погибли более 400 тыс. человек (согласно отчету международной неправительственной организации World Vision - свыше 600 тыс.) и около 5,6 млн стали беженцами (до начала войны население Сирии насчитывало 22 млн), около 13,4 млн сирийцев нуждаются в гуманитарной помощи.

По сводке World Vision, за десять лет войны экономический ущерб Сирии составил $1,2 трлн. Согласно Всемирному банку, около 45% жилого фонда страны разрушено, четверть уничтожена полностью; около 40% образовательных учреждений и более половины объектов здравоохранения выведены из строя. 50% электроэнергетической системы Сирии не функционирует. По разным оценкам, для восстановления страны требуется $250-400 млрд.

Успехи правительственных войск, достигнутые при поддержке ВС РФ, позволили запустить процесс политического урегулирования и примирения враждующих сторон. С 30 декабря 2016 года в результате договоренностей между вооруженной оппозицией и сирийским правительством (посредниками в ходе переговоров выступили РФ и Турция) на территории Сирии действует режим прекращения боевых действий. В мае 2017 года в Астане (Казахстан) Россия, Иран и Турция подписали меморандум о создании в Сирии зон безопасности.

К настоящему моменту сирийские правительственные войска при поддержке российских ВКС восстановили контроль над большей частью страны (порядка 90%). В руках вооруженной сирийской оппозиции и террористов находится северо-западная провинция Идлиб, курдские военные формирования контролируют территории восточного берега реки Евфрат (северо-восточные районы страны и Ракку). На севере страны после военных операций Турции создана буферная зона шириной в 30-40 км, отделяющая турецкую границу от курдских формирований. В этих районах проходит совместное российско-турецкое патрулирование. После разгрома ИГ при участии России отдельные ячейки боевиков подпольно продолжают действовать на территории ряда провинций.