Спецподразделения Минобороны планируют экспедиции по Кемеровской области и Алтаю

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Силы специальных операций Минобороны РФ планируют в 2022 году отправиться в экспедиции в Кемеровскую область, Алтай и Горный Алтай. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Звезда".

"Мне уже написали записку о следующих экспедициях, которые надо было бы провести. Они будут. Следующий год - Кемеровская область, Алтай, Горный Алтай", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что таким образом военнослужащие получают необходимые навыки. "Глубоко уважаемый мной Федор Конюхов сходил один - вернулся, а у нас должно быть много Федоров Конюховых, которые в состоянии эксплуатировать любую технику, владеть максимально широкой гаммой средств связи, навигацией, целеуказанием, целеопределением и многими другими вещами", - пояснил министр.

Кроме того, по словам Шойгу, Минобороны РФ привлекло старообрядцев к обучению военнослужащих навыкам жизни в сложных природных условиях. "Мы открыли специальные центры, центры не только выживания, но и вообще нормальной жизни. Большинство тех, кто живет в тайге, в степи, в горах, - они же не выживают, они живут нормальной полноценной жизнью. Я, во всяком случае, знаю многих таких людей, постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят", - сказал министр.

"Их называют в миру старообрядцами, но они, это я должен вам сказать, невероятно опытные по жизни, рукастые, - отметил министр. - Они могут и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить".

Поиск мест для гидроаэродромов

Шойгу сообщил, что специалисты Минобороны РФ отправятся в экспедицию для поиска мест для гидроаэродромов на севере и востоке страны.

"Сейчас предполагается большая экспедиция. Мы определяем по всему северу, дальше - Камчатка и наше все восточное побережье гидроаэродромы, куда могут садиться самолеты Бе-200", - сказал Шойгу.

Он пояснил, что для этого необходимо провести большую работу и определить, где возможна посадка самолетов в зависимости от волнения и прочих условий.

Бе-200 - российский самолет-амфибия, разработанный Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом (ТАНТК) имени Г. М. Бериева и ранее собираемый на Иркутском авиационном заводе. Согласно контракту от 2013 года, ТАНТК должен был поставить Минобороны шесть Бе-200. Базовая конфигурация Бе-200 предназначена для тушения пожаров. Также существуют его транспортная, пассажирская, поисково-спасательная и санитарная модификации.