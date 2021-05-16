МЧС впервые показало новейший беспилотник в ходе учений в Подмосковье

НОГИНСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 16 мая. /ТАСС/. МЧС России провело масштабные учения на базе Ногинского спасательного центра в рамках международного салона "Комплексная безопасность - 2021", передает корреспондент ТАСС.

В них были задействованы 800 человек и более ста единиц техники - почти все образцы, стоящие на вооружении МЧС России: самолеты, вертолеты, беспилотники, спасательные и пожарные автомобили, плавсредства, вездеходы, мотоциклы и другое.

В маневрах совместно с сотрудниками МЧС участвовали их коллеги из нескольких стран ближнего зарубежья. "Мы уже участвовали неоднократно и в выставке, и в практической части наши спасатели тоже принимали участие", - рассказал журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин.

По легенде учений, произошло сразу несколько серьезных чрезвычайных ситуаций: прошел сильный ураган, загорелся химический объект, с рельсов сошел пассажирский поезд и состав с нефтепродуктами, упал и загорелся самолет, столкнулись несколько автомобилей, в населенном пункте произошла вспышка инфекции, в водоеме стали тонуть люди, на старом снаряде в поле подорвался трактор и загорелся лес. Но ставка в маневрах делалась на предупреждение чрезвычайных ситуаций. "Чем отличаются эти учения: мы начали работу с элементом мониторинга и прогнозирования обстановки, которая может сложится в том или ином регионе. В соответствии с прогнозом устанавливаются модели развития обстановки", - пояснил журналистам замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко.

Новинкой учений стал беспилотник типа "летающее крыло", способный пролететь и обследовать территорию в 250 км. Он уже стоит на вооружении спасателей, отметили в МЧС.

"Беспилотные летательные аппараты сейчас работают в бассейне реки Колыма - это населенные пункты Зырянка и Колымск проводятся превентивные мероприятия по ослаблению льда, укреплению защитных сооружений и эвакуации населения в случае необходимости", - добавил Яцуценко.

Первый замглавы МЧС Александр Чуприян, отметил, что после детального разбора учений, оценку им поставит министр. "Я могу абсолютно точно сказать, что это был огромный труд многотысячного коллектива", - сказал он.