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В Челябинской области стартовал всеармейский этап конкурса "Танковый биатлон"

В состязаниях участвуют лучшие танковые взводы Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Всеармейский этап конкурса Армейских международных игр - 2021 "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" среди танковых и мотострелковых взводов стартовал в Челябинской области, сообщили в понедельник в пресс-службе ЦВО.

"После церемонии открытия соревнований, в которой приняли участие заместители командующих всеми военными округами и представители общественных организации, начался первый этап "Танкового биатлона" - выполнение танковыми взводами огневых задач с преодолением маршрута с естественными и искусственными препятствиями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в состязаниях участвуют лучшие танковые взводы Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск, Казанского высшего танкового командного училища, Московского и Дальневосточного высших общевойсковых командных училищ.

В пресс-службе пояснили, что целью команд является преодоление маршрута с естественными и искусственными препятствиями. Трасса оборудована рубежами старта и финиша, участком прямолинейного движения, препятствиями (брод, курган, огненная полоса, противотанковый ров с проходом и другое), рубежами штрафного времени, тремя участками для стрельбы, двумя штрафными кругами по 500 м, условно зараженным участок местности, районами выполнения нормативов по технической подготовке, инженерной подготовке, РХБЗ и медицинской подготовке, рассказали в округе.

Уточняется, что особо сложным является третий участок для стрельбы из закрытых огневых позиций по групповой цели, состоящей из трех мишеней, имитирующих живую силу и артиллерийские орудия.

Этап конкурса завершится 28 мая финальной эстафетой танковых заводов. По итогам состязаний определится состав команды, которая представит Вооруженные силы России на международном этапе конкурса.

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